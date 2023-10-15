Они отметили, что для эффективных отношений Вашингтон должен увидеть Россию ясно и без каких-либо сантиментов.

Война в Украине в конечном итоге закончится, и тогда перед США останется вопрос о России, поскольку эта страна не исчезнет как главный вызов.

Об этом говорится в материале Politico. Там отмечается, что вопреки прогнозам западных экспертов, шансы на распад РФ малы, поскольку там преобладают этнические русские, а страны с этнической однородностью, редко, если вообще распадаются по внутренним причинам.

Поражение в Украине может обострить внутреннюю напряженность, но это не приведет к демократическому прорыву, как надеются некоторые эксперты, так как за последние несколько лет Кремль уничтожил демократическую оппозицию.

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Издание отметило, что если не произойдет чрезвычайных событий, поствоенная Россия, с Владимиром Путиным во главе или без него, будет некой авторитарной, экспансионистской, экономически и технологически отстающей, но решившей играть роль великой державы. Эта Россия будет соперником США. И эта Россия по-прежнему будет иметь значение благодаря ядерному арсеналу, кибер- и космическим возможностям, а также военному потенциалу.

К тому же замедление распространения оружия массового уничтожения и сдерживание ядерных амбиций Ирана и Северной Кореи потребуют американо-российского сотрудничества.

Россия также останется важнейшим компонентом европейской безопасности. Как отметили журналисты, в любом случае Европа не избежит загадки, как управлять отношениями с огромной страной на востоке, чуждой по духу, но имеющей значение для безопасности континента.

В то же время длинная береговая линия и обширный континентальный шельф РФ делают ее ключевым игроком в будущем Арктики.

Издание отметило, что в любом случае США не смогут игнорировать Россию. Но задача состоит не в том, чтобы сдерживать ее, а в том, чтобы выяснить, как использовать мощь для американских целей на глобальной арене.

Во-первых, это стремление к мирному сосуществованию, чтобы свести к минимуму риск ядерного катаклизма. Во-вторых, это управление конкуренцией во избежание прямой военной конфронтации, которая может перерасти в ядерную войну, особенно в Европе, на Ближнем Востоке и в Арктике, где Россия играет заметную роль. И в-третьих, это взаимовыгодное сотрудничество по противодействию актуальным транснациональным угрозам.

"В нынешних обстоятельствах следует добавить четвертое: структурирование отношений с Россией таким образом, чтобы США могли лучше противостоять своему главному стратегическому сопернику - Китаю", - отметило издание.

Для выполнения этих задач Вашингтону следует учитывать два соображения, которые противоречат сегодняшнему общепринятому мнению. Первое - это попытки нанести ущерб российской экономике фактически ставят под угрозу американские интересы.

Во-вторых, хотя Россия уже давно утратила центральное место в американской внешней политике, Вашингтону все же нужно серьезно заниматься ею. Превращение РФ в международного изгоя и дипломатическая изоляция сделают невозможным продвижение американских интересов по ряду важных вопросов.

По мере того, как острая фаза войны в Украине утихает, Вашингтону следует восстанавливать прерванные каналы связи с РФ. Но следует также иметь в виду, что большинство проблем в отношениях с Москвой больше не являются строго двусторонними; их управление или разрешение требуют многосторонних усилий. "По этой причине двусторонние отношения должны быть встроены в многосторонние рамки. Таким образом, умелое управление отношениями с другими странами станет решающим фактором в управлении отношениями с Россией", - отметило издание.

По мнению журналистов, в ближайшие годы в отношениях США с Россией будут доминировать три вопроса: стратегическая стабильность, европейская безопасность и Китай. "Что бы ни происходило в Украине, США не собираются избавляться от России", - констатировали журналисты.

Они высказали мнение, что в этом формирующемся порядке задача для США состоит в том, чтобы умело использовать отношения с соперником для построения нового глобального равновесия, которое продвигает американские интересы.

"Для этого Соединенным Штатам необходимо увидеть Россию ясно и без каких-либо сантиментов", - заключило издание.

Отношения США и РФ

Ввиду последних событий разница во взглядах США и РФ стала еще более очевидной. Так, в арабо-израильском конфликте известно, что США поддерживают Израиль, а у РФ свой интерес - Кремль расчитывает, что это отвлечет внимание Вашингтона от Украины.

Кроме того США должны подготовиться к возможным одновременным войнам с Китаем и Россией, расширяя свои обычные вооруженные силы, заявила назначенная Конгрессом двухпартийная комиссия.

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