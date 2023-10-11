Первопричиной стал инцидент с российской ракетой, беспрепятственно залетевшей далеко вглубь Польши.

Двое высших польских генералов подали в отставку из-за скандала с падением российской ракеты на польской территории. Как пишет Politico, это может существенно навредить правящей партии в контексте парламентских выборов, которые состоятся в Польше в ближайшие выходные.

Сообщается, что заявление об отставке написали начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами Томаш Пиотровский.

Конфликт между Пиотровским и действующим министром обороны Мариушом Блащаком начался из-за инцидента с российской ракетой, которая в декабре прошлого года залетела далеко вглубь польской территории и упала сама собой. Причем общественность об этом узнала лишь весной, когда люди случайно нашли обломки ракеты в лесу.

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"Этот инцидент стал большим затруднением для правящей партии "Право и справедливость" (PiS), которая сделала национальную безопасность ключевой частью своей кампании по победе на третий срок на всеобщих выборах в это воскресенье", – пишет Politico.

Блащак обвинил Пиотровского в инциденте и потребовал его отставки, что в свою очередь встретило противодействие со стороны Анджейчака. Тогда в скандал вмешался президент Анджей Дуда, и увольнения командующего армией не произошло.

После этого отношения между министром обороны и главой армии оставались прохладными. Из-за этого усиление польской границы с Беларусью и эвакуация военными польских гражданских из Израиля проходили без согласования с оперативным командованием, которым заведует Пиотровский.

Глава оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск заявил, что располагает информацией об отставке еще 10 военных руководителей, но на официальной странице польского Генштаба в соцсети опровергли факт увольнения высших офицеров.

Шимон Головня, один из лидеров правоцентристской группировки "Третий путь", назвал ситуацию в армии "хаосом": "То, что мы видим сегодня, также является очевидной реакцией на поведение министра Блащака в его попытке политизации армии".

Выборы в Польше

Как писал УНИАН, на фоне предвыборной кампании правящая в Польше партия прибегла к ряду популистских заявлений и действий. Одной из жертв этого популизма в частности стала Украина. Стремясь понравиться многочисленным польским фермерам, Варшава запретила импорт украинского зерна. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка отметил, что сейчас с поляками трудно вести переговоры, ведь они все воспринимают через призму выборов.

Характеризуя агрессивную популистскую риторику правящей партии, издание Foreign Policy назвала действия Польши в отношении Украины попыткой "бросить соседей под автобус" ради победы на выборах.

Также громкий скандал в Польше вызвала публикация старых планов обороны, которые предусматривали отступление польской армии на рубежи обороны за крупными реками в случае полномасштабного вторжения России. Пытаясь убедить избирателей, что их предшественники из нынешней оппозиции якобы были готовы отдать России полстраны, правящая партия нарвалась на жесткую критику, поскольку опубликованные планы были вырваны из общего контекста оборонной стратегии и были отменены давным-давно самими же предшественниками.

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