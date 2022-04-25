Так до апреля 2027 года пропагандистские звезды не смогут посещать Эстонию и давать там концерты.

Русским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной, поддержавшим Россию в жестокой войне против Украины, запретили въезд в Эстонию.

Как пишет ERR, Эстония запретила въезд двум российским артистам, которые "отличились" поддержкой путинского режима и войны в Украине. Полина Гагарина и Филипп Киркоров не смогут приезжать в балтийскую страну 5 лет.

Решение о запретительной вступило в силу с 22 апреля. Так что до 22 апреля 2027 года пропагандистские звезды не смогут посещать Эстонию и давать там концерты.

Вместе с тем в Таллинне будет отменено нынешнее выступление Киркорова и Гагариной на ледовом катке Tondiraba.

"На войне все черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Это режим Путина убивает невинных мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, на черной стороне", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Напомним, еще в январе 2021 года Киркорову на 5 лет запретили въезд в Литву. Тогда он пытался обжаловать решение, но проиграл апелляцию.

Стоит отметить, что несмотря на многочисленные призывы украинских друзей-артистов, Филипп Киркоров упорно молчал о войне, развязанной Россией. Он нарушил молчание только тогда, когда его "подруга" Оксана Марченко просила освободить своего мужа – лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако ни словом не упомянул об украинцах, которых убивают русские.

Певица Полина Гагарина вместо этого участвовала в печально известном концерте на Лужниках в Москве по случаю оккупации Крыма.

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