Деньги пойдут на прямую закупку оборудования, такого как боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

В понедельник, 24 июня, страны Евросоюза одобрили первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 миллиарда евро, который поступит из доходов от замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

Деньги пойдут не на возмещение, как это обычно происходит в случае с ВСУ, а на прямую закупку оборудования, такого как боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Четверть суммы пойдет на закупки у украинской промышленности.

В то же время главный дипломат ЕС Жозеп Боррель уточнил, что в целом речь идет о 2,5 миллиарда евро. На следующей неделе поступит одна часть из указанной суммы. Другая часть будет несколько позже, пишет "Радио Свобода".

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