Главный дипломат ЕС должен объявить о таком решении на встрече министров иностранных дел в Люксембурге.

В понедельник, 24 июня, ожидается, что главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель объявит о соглашении о направлении до 1,4 миллиарда евро из прибыли от замороженных российских активов в Фонд помощи Украине, пишет Politico.

Отмечается, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности объявит о таком решении на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Сам транш был окончательно принят в 21 июня,.

По словам журналистов, это первый транш, который, как ожидается, будет регулярным потоком наличности. К тому же Венгрия не сможет его блокировать, как это было с выплатами за украинское оружие в рамках Европейского фонда мира.

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Сверхприбыли будут направляться через страны-члены, которые будут работать как "агенты-исполнители", то есть закупать продукцию, которую Украина указала как приоритетную. По словам трех дипломатов, страны, выбранные для получения этого транша, включают Германию, Чехию и Данию. По словам двух дипломатов, ожидается, что Италия, Латвия, Румыния и Швеция будут отвечать за следующий транш весной 2025 года.

В то же время решение обойти вето Венгрии разозлило Будапешт, заявили двое дипломатов. Теперь Венгрия может усилить свое вето на Европейский фонд мира в размере 6,6 миллиарда евро. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.

Деньги из замороженных активов ЕС для Украины

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также заявил, Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году. Это также может расчистить путь G7 для выплаты Киеву 50 млрд долларов.

Ранее Министры финансов стран Группы семи поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов Российской Федерации, с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года.

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