Европейская комиссия также планирует предложить закон, чтобы закрыть дополнительные лазейки, позволяющие российским олигархам обходить санкции.

Европейский союз намерен предоставить более четкую правовую базу, нацеленную на членов семей российских олигархов, находящихся под санкциями. Это станет важным сдвигом после того, как суд ЕС отменил санкции, наложенные на мать близкого соратника президента РФ Владимира Путина.

Европейская служба внешних связей, отвечающая за санкционные списки, сообщила странам-членам ЕС, что вскоре представит соответствующий законопроект, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Идея была впервые выдвинута до решения суда и с тех пор набирает обороты.

Расширенные критерии были предложены Эстонией и другими странами из-за опасений, что находящиеся под санкциями лица могут перетасовывать деньги и активы в обход ограничений ЕС, введенных после вторжения РФ в Украину.

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Это предложение набрало обороты после того, как мать Евгения Пригожина, главы российской группы наемников "Вагнер", воюющей в Украине, на прошлой неделе выиграла в суде ЕС ходатайство об отмене ее включения в санкционный список.

Тем не менее, несмотря на победу в суде, мать Пригожина вернулась в санкционный список ЕС с 13 марта после пересмотра блоком имеющейся у него информации о лицах, находящихся под санкциями. Как и в этом случае, хотя апелляции в суды ЕС по санкционным спискам могут быть успешными, в основном это лишь временные победы. Совет ЕС часто добавляет людей обратно в санкционный список после поражения в суде, основываясь на новых или более широких основаниях.

Последнее предложение направлено на то, чтобы обеспечить наличие очень надежной доказательной базы, свидетельствующей о том, что некоторые члены семьи получали необоснованные выгоды от олигархов, находящихся под санкциями, и могли бы помочь обойти санкции. В предложении будут установлены критерии и правовая основа, которые позволят применять санкции к членам семьи человека.

Борьба с обходом санкций стала приоритетом для ЕС после 10 пакетов санкций против России и замораживания активов более 1500 физических и юридических лиц. Европейская комиссия также планирует предложить закон, чтобы закрыть дополнительные лазейки на этом направлении.

Борьба с обходом санкций против РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, Евросоюз и США все больше внимания уделяют ликвидации любых лазеек и предотвращению обхода введенных санкций. В частности, Европейский союз будет требовать усилить контроль в странах, где наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра призвал создать в ЕС единый орган, задачей которого станет централизованная борьба с массовым обходом санкций против РФ.

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