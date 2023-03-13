Правительство России усиливает давление на компании, чтобы они вносили больший вклад в бюджет.

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин намерен встретиться с российскими магнатами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщается, встреча должна состояться 16 марта. Прошлогодняя встреча с магнатами была сорвана на фоне боевых действий.

По данным издания, в своем выступлении в этом году Путин планирует сосредоточить внимание на возрождении экономического роста и повышении ответственности, с которой в настоящее время сталкивается российский бизнес.Тем временем магнаты надеются "выразить озабоченность растущей ролью государства в экономике и настаивают на шагах по либерализации деловой среды". В частности, как сообщается, российские олигархи хотят отмены уголовных наказаний за некоторые экономические преступления, в том числе за отмывание денег.

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Издание подчеркивает, что по мере роста расходов на войну, правительство РФ вынудило компании заплатить в этом году до 300 миллиардов рублей (3,9 миллиарда долларов) в виде дополнительных сборов.

Провал Путина на войне в Украине

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин ищет, кого сможет обвинить в провалах России в войне против Украины.

Как сообщается, российские президнт использует колоссальные потери вагнеровцев под Бахмутом, чтобы отвлечь внимание россиян от худших проблем в Вооруженных силах России.

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