Венгерская сторона согласилась пока без выполнения своих условий поддержать санкции против РФ, отметил журналист.

Позиция Венгрии насчет продления санкций Европейского Союза против Российской Федерации резко изменилась.

Венгрия сделала резкий разворот, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его данным, венгерская сторона согласилась пока без выполнения своих условий поддержать продление антироссийских санкций. Журналист добавил, что Венгрия хочет впоследствии вернуться к вопросу воплощения в жизнь своих условий для продления санкций против РФ.

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"Похоже, что Венгрия делает резкий разворот! Венгрия только что проинформировала послов Евросоюза, что согласятся продлить действие санкций на шесть месяцев, но поднимут вопрос в рабочих группах и во время следующего продления в марте", - отметил он.

Ранее Рикард Йозвяк сообщил, что Венгрия угрожала заблокировать продление некоторых блоков европейских санкций против РФ, если из "черного" списка не будут исключены трое олигархов - Виктор Рашников, Алишер Усманов и Петр Авен.

Напомним, РФ пошла на агрессию против Украины весной 2014 года - захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Страны ЕС наказали России за агрессию санкциями. Позже ограничительные меры расширялись.

Рано утром 24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину. Европейские страны ввели против РФ более серьезные ограничительные меры. Сейчас в "черном" списке 1 217 физических лиц и 108 российских организаций.

Венгрия с начала широкомасштабной агрессии пытается сделать так, чтобы против РФ Евросоюз не ввел жесткие меры. Венгерская сторона не помогает Украине вооружением и не позволяет своей территорией везти оружие нашим защитникам. Стоит отметить, что Венгрия согласилась принять часть украинских беженцев.

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