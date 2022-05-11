Будапешт может получить деньги в рамках новой энергетической стратегии ЕС

Европейская комиссия разрабатывает план финансовой помощи Венгрии. Компенсацию выплатят в том случае, если Будапешт поддержит эмбарго нефти из России и шестой пакет санкций в целом.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что в Европе изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии, чтобы убедить премьер-министра Виктора Орбана поддержать европейские санкции на российскую нефть.

По данным издания, на следующей неделе должны сформулировать новую энергетическую стратегию ЕС, в рамках которой Венгрия и получит компенсацию за отказ от российских энергоносителей.

Как ранее сообщал УНИАН, Венгрия активно противостоит введению санкций против российских энергоресурсов, заявляя об угрозе своей энергетической системе. Будапешт зависит от поставок газа и нефти из России. Правительство Орбана осталось недовольным "особыми условиями" для Венгрии, чтобы консолидировать позицию по эмбарго в ЕС.

3 мая российские оккупанты совершили ракетный обстрел Воловецкой территориальной общины. Отмечается, что из-за попадания произошло возгорание инфраструктурного объекта, а обломками повреждены здания в радиусе 500 метров, в помещениях выбиты окна и нанесены другие материальные убытки.

Позже стало известно, что оккупанты целили по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. В свою очередь в МИД Украины считают, что ракетным ударом по Закарпатью президент РФ Владимир Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе.

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