Брюссель планирует ввести ограничения к началу июня.

Европейский союз может "посадить на крючок" санкций олигархов в Молдове и ввести против них ограничения на фоне возможного участия в дестабилизации общественно-политической ситуации на территории государства.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на своих информаторов. СМИ стало известно, что на данный момент ЕС работает над созданием правового механизма, который позволил бы ввести санкции против некоторых молдавских олигархов.

Источники сообщают, что Брюссель рассчитывает достигнуть соответствующего прогресса к началу лета - в преддверии саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Кишиневе 1 июня.

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Пророссийские партии "раскачивают" Молдову

Напомним, что ранее власти Молдовы призвали ЕС ввести санкции против местных олигархов, которые поддерживают взгляды РФ и принимают участие в разжигании митингов с целью свергнуть действующее правительство.

28 февраля пророссийская партия беглого олигарха Виктора Шора своими спекулятивными заявлениями о повышении цен на коммунальные услуги организовала бунт среди части граждан Молдовы. Тогда на улицы столицы вышли тысячи людей, чтобы высказать несогласие с политикой правительства.

12 марта люди в Молдове вновь вышли "штурмовать" столицу во главе с представителями партии "Шор".

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