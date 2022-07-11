Одним из основных вопросов стал экспорт украинского зерна через Черное море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Среди главных тем была война в Украине и морской коридор для вывоза зерна.

Об этом сообщили в пресс-службе турецкого президента.

Эрдоган заявил, что уже необходимо создать "зерновой коридор". Кроме того, он указал на важность продления гуманитарной помощи Сирии.

В свою очередь в Кремле рассказали свою версию разговора двух президентов. Отмечается, что лидеры рассмотрели комплекс вопросов. При этом особое внимание уделили экономическому сотрудничеству, включая меры по совершенствованию договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли, использованию в расчетах национальных валют и бесперебойным поставкам российских энергоносителей.

Кроме того, в Кремле подтвердили, что обсуждали ситуацию в Украине, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых.

Как ранее сообщал УНИАН, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили созданные Россией угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности.

Президенты Турции и Украины были единодушны относительно необходимости восстановления мира.

8 июня стало известно, что в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины, РФ требует устранить препятствия на пути экспорта российских товаров.

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