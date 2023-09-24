"Спасти" всех сейчас может успешное украинское наступление на фронте, отметил эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может поднять восстание мигрантов в России после освобождения Украиной временно оккупированного Крыма, считает российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.

"Есть одна очень серьезная величина - Эрдоган, его идея Великого Турана, в который входят все тюркские народы, включая Казахстан, Киргизию…. Нам это выгодно, что у него есть такая идея, потому что она касается территории России - Башкирии, Татарии, Якутии и других тюркских республик. Нужно понимать, что всего тюркских народов более 200 миллионов человек. Это огромные народ", - заявил он.

По мнению оппозиционера, украинское наступление могло бы сейчас "всех спасти":

"Если бы Украина сейчас вернула свои территории... после того, как РФ потеряла бы Крым, я думаю, Эрдоган бы дал команду на восстание мигрантов в России, которых там уже десятки миллионов. Их немыслимое количество. У Путина армии такой нет, сколько в одной Москве мигрантов. Такие восстания в Москве, Питере и в других городах естественно бы привели к отсоединению и Татарии, и Башкирии... Там бы мгновенно поднялись местные и сказали: "Мы не хотим воевать с Украиной, это не наша война, давайте отделяться, нужен суверенитет". Со спецслужбами Турции они работают давно и успешно, и Путин это прекрасно знает и никак этому не противодействует".

Как заявил Мальцев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков - турецкий шпион "официально".

"Если кто-то думает, что у Путина рычаги управления в руках, он заблуждается. У Путина есть определенные нити, за которые он хаотично дергает и чего-то может добиться", - добавил эксперт.

Когда закончится война в Украине - заявление Эрдогана

Напомним, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только власти Украины и РФ решают, когда прекратится война, оккупированный Крым сейчас вернуть Киеву невозможно.

Он отметил, что не может назвать срок окончания войны, или спрогнозировать, как долго она будет идти. Турецкий лидер считает, что только лидеры обеих стран могут сказать это, а, по его мнению, возможно, война будет еще "долго".

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