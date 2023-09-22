Турецкий президент также призвал считаться с интересами РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласен с негативным подходом, который другие лидеры проявляют к его российскому коллеге Владимиру Путину.

Общаясь с журналистами в Нью-Йорке после участия в Генассамблее ООН, Эрдоган заявил, что РФ не та страна, которую можно игнорировать, и выразил надежду, что будет найдено решение для возобновления работы черноморской зерновой инициативы, из которой Кремль вышел в июле, пишет Reuters.

"И лидеры, и премьер-министры имеют негативные подходы к Путину. Мы не придерживаемся этой позиции. Я не считаю этот подход правильными, потому что РФ не является обычной страной", - высказал свое мнение Эрдоган.

"Будь то по площади или по положению в мире, Россия имеет четкое место. По производству зерна Россия сейчас является одной из немногих стран в мире. Теперь нельзя игнорировать такую страну", - добавил он.

Позиция Турции по войне в Украине

С начала войны Анкара стремилась баланировать между Киевом и Москвой. Она оказала военную поддержку Украине и заявила о поддержке ее территориальной целостности, но также выступила против и не присоединилась к антироссийским санкциям.

В настоящее время Эрдоган пытается убедить РФ вернуться в черноморскую зерновую инициативу. Он заявил, что будет работать с Путиным, с которым у него хорошие личные отношения, чтобы возобновить сделку, призвав западные страны внести свой вклад.

Вас также могут заинтересовать новости: