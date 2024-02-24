О финансировании объявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Похоже, в 2024 году эпоха кризисы с артснарядами для Украины закончится. Великобритания объявила, что в течение года инвестирует 245 млн. фунтов стерлингов (286 млн. евро) на соответствующее обеспечение для ВСУ.

Об этом сообщает Business Recorder, цитируя слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. Последний отметил высокую эффективность действий украинских войск, но акцентировал на следующем:

"Они не смогут выиграть эту борьбу без поддержки международного сообщества - и именно поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы Украина могла продолжать бороться за победу"

Как отметили в британском Минобороны, финансирование используют для "закупки и активизации цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для увеличения резервов Украины".

Помощь союзников - чего ждать

Это лишь часть новой помощи со стороны Великобритании. Напомним, вчера стало известно, что Лондон передаст Украине 200 противотанковых ракет Brimstone. Также сообщалось, что британцы обучат еще 10 000 украинских военных в первой половине года.

В свою очередь Германия накануне одобрила поставку Украине "дальнобойного оружия". При этом в документе напрямую не упоминают новые крылатые ракеты Taurus, или другие системы вооружений.

Больше всего внимания приковано к поставкам Украине истребителей. Ранее стало известно, что первые F-16 должны появиться в украинском небе уже к лету. Кроме этого, страна за короткий срок может получить шведские JAS 39 Gripen, но для этого требуется соответствующее политическое решение.

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