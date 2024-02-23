JAS 39 Gripen является современным истребителем поколения 4+, который может решать широкий спектр задач.

Украина может получить шведские истребители JAS 39 Gripen гораздо раньше, чем считали эксперты.

Об этом заявил директор по маркетингу компании Saab Микаэль Франзен в комментарии Defense News.

"Мы ожидаем, что если бы такое решение было согласовано шведским правительством, то отправка самолета в Украину была бы достаточно быстрым процессом. Сейчас мы движемся в правильном направлении", – заявил он.

В Стокгольме не первый месяц говорят о возможности отправки JAS 39 Gripen в Украину, однако, судя по всему, это не произойдет, пока Швеция не станет полноправным членом НАТО и не будет чувствовать себя в безопасности.

В январе парламент Турции проголосовал за ратификацию вступления Швеции в НАТО. На сегодня заявку о вступлении не поддержала только одна страна-Венгрия. Вопрос о принятии Швеции в Альянс Будапешт рассмотрит 26 февраля.

JAS 39 Gripen - что известно об этих истребителях

Gripen позиционируют как легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый полет JAS 39 совершил в 1988 году, а эксплуатировать его начали в 1996-м. На 2023 год построили около 300 таких машин.

По своим возможностям самолет очень близок к F-16, которые получит Украина. Как и американский истребитель, JAS 39 имеет один двигатель. Боевой радиус Gripen довольно небольшой и составляет около 800 км. JAS 39 может использовать широкий арсенал оружия, включая ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-поверхность" и авиабомбы различного калибра.

Напомним, в конце года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что независимо от того, как сложится судьба поставок Gripen в Украину, основным боевым самолетом Вооруженных сил видят именно F-16.

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