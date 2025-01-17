Энтони Блинкен также добавил, что России не удалось подчинить себе Украину.

Избранный президент США Дональд Трамп сможет заключить "хорошую сделку" для Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также отметил, что администрация Трампа будет работать над "хорошим" и "сильным" мирным соглашением.

"Я уверен, что новая администрация будет в состоянии помочь заключить выгодное соглашение, если украинцы этого пожелают", — отметил он, передает NTV.

Кроме того, Блинкен подчеркнул и то, что России не удалось подчинить Украину "благодаря администрации президента США Джо Байдена" и другим международным партнерам.

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Другие заявления Энтони Блинкена

Ранее УНИАН сообщал, что Байден готовит для Трампа прочные позиции по отношению к Украине, по словам Блинкена. "Я не думаю, что для кого-либо из нас есть смысл спекулировать на этом. Что имеет смысл, так это убедиться, что мы предоставим следующей администрации сильные позиции, чтобы она реализовывала политику по всему миру или по Украине, или по чему-то другому", - сказал он.

Кроме того, Блинкен также оценил наступление ВСУ в Курской области. Он заявил, что действия украинских военных на территории России очень важны, так как они будут учитываться в любых переговорах.

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