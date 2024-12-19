Госсекретарь США подчеркнул, что фундаментальный вопрос в том, готова ли РФ сделать это и "сделать это добросовестно".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинцы должны решить: либо продолжение борьбы в войне, либо переговоры и попытки перемирия с Росиией. В интервью MSNBC он подчеркнул, что США стремятся обеспечить Украине сильнейшие позиции в 2025 году.

"Я хочу убедиться, что мы даем новой администрации и украинцам максимально сильные возможности для игры в 2025 году. Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или о переговорах и попытках довести это до прекращения огня", - сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что фундаментальный вопрос в том, готова ли РФ сделать это и "сделать это добросовестно".

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"Но если она пойдет на это, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Трампа есть наилучшие возможности для игры, чтобы заключить максимально прочную сделку. А это означает попытку укрепить позицию Украины на поле боя, убедиться, что у нее есть деньги, что у нее есть боеприпасы и что у нее есть мобилизованная рабочая сила для продолжения", - пояснил он.

По его словам, это означает продолжать оказывать максимальное давление на Россию.

"Россия чувствует бремя всего этого давления, которое мы оказывали на десятки других стран за последние два с лишним года. Все, что Россия пытается сделать, занимает больше времени, стоит дороже и сложнее. И, конечно, потери на поле боя колоссальны. Путин продолжает бросать этих молодых людей в мясорубку, которую он сам и создал", - заявил Блинкен.

Он уверен, что Трамп, когда заступит на президентскую должность, "если захочет перевести это в соглашение, мы хотим убедиться, что у него будет сильная рука в любых переговорах, а это означает поддержку украинцев". Чиновник добавил:

"Если это дойдет до того, что будет прекращение огня, и это прекращение огня на справедливых и долгосрочных условиях, это было бы хорошо. Но чтобы оно было долгосрочным, должны быть какие-то гарантии того, что Россия не просто отдохнет, перевооружится и снова нападет через год, два года, пять лет. Это будет иметь решающее значение".

По его мнению, если мы это получится, то Украина будет на пути к успеху.

"Это страна, которая прочно стоит как независимая страна. Ее не стерли с карты. Это то, чего хотел сделать Путин. Он потерпел неудачу. Она может прочно стоять на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом плане. Это лучший возможный упрек Путину. И я знаю, что президент Трамп захочет заключить хорошую сделку в будущем", - сказал госсекретарь.

Война в мире - заявления о мире

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Их разговор был посвящен вызовам политике безопасности в Европе.

"Собеседники согласились, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", - сказано в сообщении пресс-службы немецкого лидера.

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