Блинкен рассказал, над чем работает сейчас администрация президента США.

В администрации нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена готовятся передать следующему главе страны Дональду Трампу как можно более прочную позицию по Украине, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News.

Обращаясь к Блинкену, журналистка высказала мнение, что критики опасаются того, что новоизбранный президент Трамп "хочет прекратить войну России с Украиной не в пользу Украины".

На что госсекретарь заверил, что нынешняя администрация работает над тем, чтобы передать следующей администрации как можно более прочные позиции по Украине.

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"Я не думаю, что для кого-либо из нас есть смысл спекулировать на этом. Что имеет смысл, так это убедиться, что мы предоставим следующей администрации сильные позиции, чтобы она реализовывала политику по всему миру или по Украине, или по чему-то другому", - сказал Блинкен.

Политика Трампа относительно войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, это решение сможет помочь стабилизировать ситуацию на поле боя, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом", зато можно призвать "сотни тысяч новых солдат".

Также Волц сказал, что после войны Крым останется у россиян. Он отметил, что нереалистично ожидать, что россиян удастся выгнать со всех оккупированных территорий. По его словам, чтобы вести предметные переговоры об окончании войны, Трампу нужно наладить прямые контакты с обеими сторонами, в том числе с Кремлем.

Недавно Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы закончить войну в Украине. При этом дату такой встречи он не назвал.

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