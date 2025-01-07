Блинкен подчеркнул, что даже если переговоры состоятся, Украине все равно потребуются "адекватные гарантии безопасности".

Позиция Украины в Курской области РФ имеет решающее значение для любых будущих переговоров. Как пишет Barron’s, об этом журналистам в Сеуле заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя новое наступление ВСУ в этом регионе.

Блинкен подчеркнул, что уходящая администрация президента Джо Байдена хочет убедиться, что "у Украины есть самая сильная возможная рука для игры".

"Их позиция в Курской области очень важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут начаться в следующем году", - сказал Блинкен.

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Американские чиновники ранее заявили, что не ожидают серьезных изменений в линии боевых действий на востоке Украины. Соответственно, Блинкен подчеркнул, что даже если переговоры состоятся, Украине все равно потребуются "адекватные гарантии безопасности" в отношении президента России Владимира Путина.

"В какой-то момент прекращение огня должно произойти, но в сознании Путина это не будет означать "игра окончена", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, Путин будет стремиться отдохнуть, перевооружиться и в конце концов снова напасть. Так что Блинкен призвал создать "адекватные средства сдерживания, чтобы он этого не сделал".

Наступление ВСУ в Курской области

5 января ВСУ начали неожиданное наступление в Курской области РФ. Как пишут аналитики ISW, украинским силам удалось прорваться в трех районах Курской области и добиться тактических успехов.

Как отмечали в Forbes, в то время как россияне предсказуемо атакуют Курский выступ одними и теми же бригадами и полками на одних и тех же участках, ВСУ нанесли удар по участку линии фронта, который в последнее время был относительно спокойным, и поэтому мог оказаться более неожиданным.

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