Избранный президент США выдвинул своего многолетнего советника по вопросам иностранных дел на должность государственного секретаря США.

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал кандидатуру своего советника Энтони Блинкена наиболее подготовленной к управлению Государственным департаментом США.

Об этом Байден сказал во время онлайн-представления ключевых членов своей команды по вопросам внешней политики и национальной безопасности.

В частности, Байден заявил, что на пост госсекретаря США выдвигает кандидатуру Энтони Блинкена. "Он является одним из наиболее подготовленных для этой работы. На мой взгляд, никто лучше не подготовлен. Он будет государственным секретарем, который ранее занимал высокие должности на Капитолийском холме - в Белом доме и Государственном департаменте", - отметил Байден.

Читайте такжеКоманда Байдена официально выдвинула Блинкена на пост госсекретаря США

По его словам, Блинкен, среди прочего, стоял во главе дипломатических усилий в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке, а также руководил мероприятиями реагирования в ответ на глобальный миграционный кризис.

"И он восстановит моральный дух и доверие в Государственном департаменте, где началась его карьера в правительстве", - сказал Байден.

Он отметил, что видел Блинкена "в действии". "Тони был одним из моих самых близких и самым доверенным советником", - сказал Байден и добавил, что Блинкен готов работать с первого дня назначения на должность.

В свою очередь, Блинкен поблагодарил за доверие и уверенность в нем. Он пообещал, что, если Сенат утвердит его на пост госсекретаря США, сделает все возможное, чтобы доказать, что достоин этого доверия.

"Господин избранный президент, работать на вас, иметь вас наставником и другом было самой большой привилегией моей профессиональной жизни", - заявил Блинкен.

Он сказал, что для его семьи на протяжении многих поколений Америка была "последней лучшей надеждой" на Земле.

Читайте также"Хорошо знает об агрессии РФ в Украине": экс-посол рассказал о кандидате на пост госсекретаря США

Блинкен напомнил, что его дедушка Морис Блинкен "бежал от погромов в России и начал новую жизнь в Америке". Как известно, его дедушка был родом из Киева.

Он добавил, что его отец Дональд Блинкен во время Второй мировой войны служил в военно-воздушных силах США, а затем был послом. "Он является моим примером для подражания и моим героем", - подчеркнул Блинкен. Он поддерживает видение Байдена, что США самостоятельно не могут решить все мировые проблемы. "Мы должны сотрудничать с другими странами, мы нуждаемся в их сотрудничестве. Мы нуждаемся в их партнерстве", - добавил он.

Выборы президента США-2020

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома.

Инаугурация должна состояться 20 января 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко