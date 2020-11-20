В штате Джорджия после пересчета голосов вручную подтвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.
Об этом сообщает телеканал CNN.
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В частности, в штате завершили проверку результатов голосования и подтвердили, что Байден победил действующего президента Дональда Трампа на выборах президента США.
Байден опередил Трампа на 12 тысяч 284 голоса соответствии с результатами выборов после пересчета голосов.
Чиновники неоднократно заявляли, что пересчет подтвердил отсутствие массовых фальсификаций или нарушений во время выборов.
Выборы в США: последние данные
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- За кандидата от демократов проголосовали 79 млн 641 тыс. 365 избирателей, за Трампа - 73 млн 661 тыс. 779 избирателей.
- Окончательно подсчет голосов еще не завершен.
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