В частности, Байден опередил Трампа на 12 тыс. 284 голоса.

В штате Джорджия после пересчета голосов вручную подтвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

Об этом сообщает телеканал CNN.

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В частности, в штате завершили проверку результатов голосования и подтвердили, что Байден победил действующего президента Дональда Трампа на выборах президента США.

Байден опередил Трампа на 12 тысяч 284 голоса соответствии с результатами выборов после пересчета голосов.

Чиновники неоднократно заявляли, что пересчет подтвердил отсутствие массовых фальсификаций или нарушений во время выборов.

Выборы в США: последние данные

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

За кандидата от демократов проголосовали 79 млн 641 тыс. 365 избирателей, за Трампа - 73 млн 661 тыс. 779 избирателей.

Окончательно подсчет голосов еще не завершен.

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Автор: Виталий Саенко