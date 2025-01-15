Королева Великобритании узнала о деятельности своего советника лишь за 10 лет до его смерти.

Королева Елизавета II не знала о подробностях двойной жизни ее давнего советника по вопросам искусства, который был советским шпионом, ведь дворцовые чиновники не хотели ее беспокоить. Об этом свидетельствуют документы, которые недавно были рассекречены, передает Associated Press.

Речь идет о королевском искусствоведе Энтони Бланте. Файлы, опубликованные Национальным архивом Великобритании, рассказывают новые факты о шпионской сети, связанной с Кембриджским университетом в 1930-х годах, члены которой передавали СССР секреты британской разведки.

"Блант, который работал в Букингемском дворце обозревателем картин королевы, годами находился под подозрением, прежде чем в 1964 году наконец признался, что, будучи старшим офицером МИ5 (разведывательное агентство) во время Второй мировой войны, он передавал секретную информацию советским агентам", - напомнили в материале.

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По словам офицера МИ5, Блант рассказывал тогда, что почувствовал "глубокое облегчение", когда снял с себя это бремя. В обмен на признание шпиону позволили сохранить работу, рыцарский титул и социальное положение - а королеву, очевидно, держали в неизвестности.

В частности, в 1972 году личный секретарь королевы Мартин Чартерис сказал шефу МИ-5 Майклу Хенли, что "королева не знала, и он не видит смысла рассказывать ей об этом сейчас; это только добавит ей хлопот, и с ним ничего нельзя было сделать".

Однако уже в 1973 году правительство Британии решило рассказать монарху правду, ведь Блант был болен, поэтому чиновники опасались, что после его смерти в СМИ поднимется шумиха.

Чартерис отметил, что "она восприняла все это очень спокойно и без удивления" и "помнила, что он был под подозрением еще в начале 1950-х годов".

В то же время историк Кристофер Эндрю уверяет, что в официальной истории МИ5 говорится о том, что королеве ранее рассказывали о Бланте в "общих чертах".

"Блант был публично разоблачен как шпион премьер-министром Маргарет Тэтчер в Палате общин в ноябре 1979 года. Он был окончательно лишен рыцарского звания, но так и не был привлечен к уголовной ответственности, и умер в 1983 году в возрасте 75 лет", - напомнили в AP.

Королева Елизавета II - интересные факты

Ранее стало известно, что Елизавета II обратилась к Диане в день ее свадьбы с Чарльзом. Когда пара махала толпе, монархиня повернулась к принцессе и показала ей людей, стоявших под стенами дворца. После чего она посоветовала невестке взглянуть на них с уважением.

В то же время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что покойная королева Елизавета II болела раком костей. По его словам, в их последнюю встречу королева выглядела бледной и более сгорбленной, а на руках и запястьях у нее были темные синяки, возможно, от капельниц или инъекций.

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