В своих мемуарах Джонсон также упомянул о последней встрече с монархом.

Покойная королева Елизавета II болела раком костей в последние годы своей жизни. Об этом написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах, которые есть в его книге "Unleashed", передает Politico.

Известно, что книга должна быть опубликована в следующем месяце. По словам политика, он "знал в течение года или больше", что у Елизаветы "была форма рака костей".

"Это первый случай, когда высокопоставленный британский политик заговорил о причине смерти королевы, которая в свидетельстве о смерти была официально указана как "старость". Это откровение является очень необычным для британской общественной жизни. Здоровье королевы было тщательно охраняемой тайной во время ее правления, а информация о встречах премьер-министра и монарха обычно держится в секрете", - отметили в Politico.

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В своих мемуарах Джонсон также вспомнил свою последнюю встречу с монархом. Он рассказал, что она выглядела бледной и более сгорбленной, а на руках и запястьях у нее были темные синяки, возможно, от капельниц или инъекций.

В то же время бывший премьер-министр Британии подчеркнул, что настроение королевы было "абсолютно не нарушено ее болезнью, и время от времени в нашем разговоре она все еще сверкала той большой белой улыбкой в ее внезапной красоте, поднимающей настроение".

По его словам, покойная Елизавета II на протяжении всего лета знала, что уходит, однако она "была полна решимости держаться и выполнить свой последний долг", а именно присутствовать при передаче власти от Джонсона его преемнице Лиз Трасс.

Джонсон добавил, что королева иногда могла сообщать ему информацию до того, как он о ней узнавал. В частности об инциденте, когда самолет Королевских военно-воздушных сил упал с авианосца.

Политик подчеркнул, что ему было "вдвойне стыдно", когда монарх рассказала об этих подробностях.

Смерть королевы Елизаветы II

Как писал УНИАН, 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни умерла Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II.

Уже 19 сентября в Британии попрощались с королевой Елизаветой II. Государственные похороны королевы прошли в Вестминстерском аббатстве. От Украины на похороны прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская.

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