Эксперт, читающий по губам, также рассекретил, какой была реакция Чарльза, когда он увидел свою невесту.

Принц Уэльский Чарльз, который после смерти матери стал королем, и леди Диана Спенсер поженились 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне, Великобритания. В тот день они появились на балконе королевского дворца, и в этот момент к принцессе обратилась уже покойная королева Елизавета II. Стало известно, что ей тогда сказала монархиня.

В Великобритании существует традиция во время свадеб представителей королевской династии. Невеста и жених должны показаться перед народом. Для этого они выходят на балкон Букингемского дворца. Так произошло и во время бракосочетания Чарльза и Дианы. После венчания в Вестминстерском аббатстве новоиспеченные супруги появились на балконе, и в этот момент к принцессе обратилась королева.

Как пишет Daily Mail, человек, который читал по губам, расшифровал, что тогда сказала Диане Елизавета II. Когда пара махала толпе, монархиня повернулась к принцессе и показала ей людей, стоявших под стенами дворца.

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Тогда она посоветовала невестке взглянуть на них с уважением, потому что они ждали ее весь день. Для них, по словам королевы, было важно увидеть Диану.

Кроме того, эксперт также расшифровал, что сказал Чарльз любимой, когда впервые увидел ее во время венчания в соборе Святого Павла. В то время еще принц сделал комплимент Диане, что она очень красивая. Он сказал: "Ты выглядишь идеально".

К слову, после 15 лет в браке, в 1996 году пара распалась. За время в отношениях у них родилось двое сыновей - принцы Уильям и Гарри. Принцессы Дианы не стало в августе 1997 году. Она погибла в больнице вследствие травм, полученных во время автокатастрофы.

Напомним, ранее Принц Уильям показал неопубликованные фото мамы Дианы. 42-летняя принцесса выглядела непревзойденно во время встречи с лондонскими бездомными в приюте.

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