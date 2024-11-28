Елизавета II сказала Диане, чтобы та посмотрела на людей, ожидавших ее появления под стенами дворца / фото REUTERS

Принц Уэльский Чарльз, который после смерти матери стал королем, и леди Диана Спенсер поженились 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне, Великобритания. В тот день они появились на балконе королевского дворца, и в этот момент к принцессе обратилась уже покойная королева Елизавета II. Стало известно, что ей тогда сказала монархиня.

В Великобритании существует традиция во время свадеб представителей королевской династии. Невеста и жених должны показаться перед народом. Для этого они выходят на балкон Букингемского дворца. Так произошло и во время бракосочетания Чарльза и Дианы. После венчания в Вестминстерском аббатстве новоиспеченные супруги появились на балконе, и в этот момент к принцессе обратилась королева.

Как пишет Daily Mail, человек, который читал по губам, расшифровал, что тогда сказала Диане Елизавета II. Когда пара махала толпе, монархиня повернулась к принцессе и показала ей людей, стоявших под стенами дворца.

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Тогда она посоветовала невестке взглянуть на них с уважением, потому что они ждали ее весь день. Для них, по словам королевы, было важно увидеть Диану.

Королева Елизавета II / фото ua.depositphotos.com

Кроме того, эксперт также расшифровал, что сказал Чарльз любимой, когда впервые увидел ее во время венчания в соборе Святого Павла. В то время еще принц сделал комплимент Диане, что она очень красивая. Он сказал: "Ты выглядишь идеально".

К слову, после 15 лет в браке, в 1996 году пара распалась. За время в отношениях у них родилось двое сыновей - принцы Уильям и Гарри. Принцессы Дианы не стало в августе 1997 году. Она погибла в больнице вследствие травм, полученных во время автокатастрофы.

Напомним, ранее Принц Уильям показал неопубликованные фото мамы Дианы. 42-летняя принцесса выглядела непревзойденно во время встречи с лондонскими бездомными в приюте.

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