Президента России обвиняют в том, что он "играет на раскол в Соединенных Штатах", вызывая призрак ядерной войны между Москвой и Западом.

Эксперты и политики предупредили, что угроза Владимира Путина приостановить участие России в последнем оставшемся договоре с США по ядерным вооружениям, представляет собой вопиющую попытку разделить американское мнение по поводу войны на Украине, создав угрозу ядерного армагеддона.

Его пламенная риторика вызвала мгновенную реакцию всего политического спектра в Вашингтоне, пишет TheGuardian.

Фиона Хилл, старший научный сотрудник Института Брукингса, которая с 2017 по 2019 год была специалистом по России в Совете национальной безопасности Белого дома, сказала, что Путин "играет на раскол в Соединенных Штатах". Стратегия заключалась в том, чтобы усилить политические разногласия в попытке подстегнуть призывы к прекращению поддержки Украины со стороны США.

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"Это игра для всех тех людей, которые хотят, чтобы Украина сдалась и капитулировала, чтобы избежать массированного обмена ядерными ударами и Третьей мировой войны, своего рода ядерного армагеддона", - сказала она.

Томас Грэм, директор по России в Совете национальной безопасности при Джордже Буше-младшем, согласился с тем, что часть расчетов Путина состояла в том, чтобы спровоцировать "определенные круги в США на вопрос о том, стоят ли того риски, связанные с поддержкой Украины".

Грэм, член Совета по международным отношениям, сказал, что, учитывая, насколько политизированным стал Вашингтон, "в Республиканской партии будут элементы, которые будут использовать это как способ бросить тень на внешнюю политику Байдена".

Практические последствия угрозы отстранения Путина, вероятно, будут обсуждаться в Вашингтоне в ближайшие недели. Маловероятно, что в краткосрочной перспективе многое изменится на местах, отметил Грэм, учитывая, что договор уже начал разваливаться еще до выступления российского президента.

Однако Грэм предупредил, что заменить новый СНВ после истечения срока действия договора в феврале 2026 года будет практически невозможно.

Эксперты по России выразили облегчение по поводу того, что Кремль не стал полностью выходить из договора.

"Это не означает, что Путин планирует применить ядерное оружие против Украины в ближайшее время", - сказала Сюзанна Лофтус, научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси.

Но Лофтус добавил, что долгосрочные перспективы ядерной стабильности "зловещие". Она сказала: "Мы теряем прогресс, которого достигли в области нераспространения, даже во время холодной войны".

"Цель здесь, как мы видим, состоит в том, чтобы вернуть Россию в новый СНВ, потому что договор служит национальным интересам обеих стран", - сказала Эмма Белчер, президент Plowshares Fund, финансовой организации, базирующейся в Вашингтоне и Сан-Франциско.

Белчер похвалила то, как Байден до сих пор отказывался попасться на удочку Путина. В своем выступлении по случаю первой годовщины вторжения на Украину в Варшаве президент США демонстративно отказался сослаться на угрозу своего российского коллеги приостановить участие.

Такой прогноз делает предупреждение Хилла о том, что Путин пытается спровоцировать раскол в американском общественном мнении, еще более обескураживающим.

"Единство в настоящий момент чрезвычайно важно на внутреннем фронте, потому что оно определяет нашу собственную способность реагировать. Путин ищет любые щели. Мы должны быть едины как американцы и не поддаваться искушению играть в эту глупую политику", - сказал Хилл.

Россия приостановила участие в договоре СНВ

21 февраля президент РФ Путин объявил о временной остановке участия в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). 22 февраля соответствующий законопроект должны рассмотреть в Госдуме.

В Штатах это решение назвали "крайне неудачным и безответственным", а в Североатлантическом альянсе призвали пересмотреть его.

22 февраля, Госдума РФ приняла закон, который прекращает участие Российской Федерации в договоре о стратегических наступательных вооружениях.