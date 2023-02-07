Олег Жданов назвал количество завербованных в Беларуси наемников, воюющих в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил специально развалить свою армию, чтобы она не досталась Путину и не была отправлена в Украину.

"Лукашенко на сегодняшний день делает все возможное, чтобы максимально снизить боеспособность собственных вооруженных сил. Он специально отдает РФ весь ресурс, боеприпасы и технику. Он тратит моторесурс техники и накопленные запасы для вооруженных сил: горюче-смазочные материалы, боеприпасы они расстреливают на полигонах и продовольствие", - сказал Жданов в эфире.

Эксперт заверил, что Лукашенко делает это по собственному желанию, а не по требованию Путина.

"Он ремонтирует технику и дает боеприпасы. Лукашенко позволяет рекрутам вымывать мобилизационный ресурс Беларуси, которые забирают беларусов на войну против Украины в составе частных компаний", - сказал Жданов.

Он назвал количество завербованных в Беларуси наемников.

"Летом была объявлена цифра 13 тысяч - где-то в начале августа. Их встречали на одном из направлений. Сейчас эту цифру можно умножить на два. Именно столько беларуских военнообязанных отправилось в Украину за год. С точки зрения идеологии он избавляется от отморозков, которые хотят воевать. Лукашенко таким образом показывает Путину свою лояльность и что готов отдать последнюю рубашку ему. А вот когда доходит до боевого применения вооруженных сил Беларуси, он постоянно говорит, что "мне нужно провести обучение и еще потренироваться", - добавил Жданов.

Позиция Беларуси относительно войны против Украины-что известно

Официальный Минск с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину поддерживает убийств мирных украинцев. Беларусь предоставила России свою территорию для наступления и ударов по украинским городам.

По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется. По словам главы ГПСУ, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и беларуских войск у украинской границы.

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко продолжает маневрировать перед российским руководством и избегать прямой конфронтации с Украиной, несмотря на то, что его жизнь фактически находится под прицелом РФ.

Недавно он на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране заявил, что Украина предложила Минску заключить пакт о ненападении.