Глава Беларуси понимает шаткость своего положения, но продолжает избегать прямой конфронтации с Украиной.

Глава Беларуси Александо Лукашенко продолжает маневрировать перед российским руководством и избегать прямой конфронтации с Украиной, несмотря на то, что его жизнь фактически находится под прицелом РФ.

Как отметил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона, беларусский диктатор осознает, что является целью России. Он готов отдать все, лишь бы сохранить свою жизнь.

"Он готов отдать все, что у него есть", – заявил представитель ГУР.

В этом контексте он прокомментировал информацию о том, что сейчас на территории Беларуси наблюдается передислокация со складов хранения техники, отметив, что в ГУР также видят эти перемещения.

По словам Скибицкого, на фоне боязни перед российскими спецслужбами Лукашенко готов на многое. Сейчас он активно усиливает собственную охрану.

"У него есть семья, у него есть бизнес. И произошедшие события, связанные с министром иностранных дел (глава МИД Беларуси Владимир Макей внезапно умер в ноябре 2022 года. – ред.)... Он много поменял в своей личной охране, усилил средства безопасности. Он понимает, что является одной из целей Российской Федерации. И поэтому ему трудно", – отметил Скибицкий.

Смерть Владимира Макея

26 ноября 2022 года в Беларуси в возрасте 64-х лет скончался глава МИД и близкий соратник Лукашенко - Владимир Макей.

Тогда появились слухи о том, что к его смерти могут быть причастны российские спецслужбы, которые якобы его отравили. СМИ писали, что после инцидента у Лукашенко якобы началась паника: он сменил повара, охрану и обслугу, опасаясь своей собственной смерти.

Российский блогер Марк Фейгин также назвал смерть Макея странной и сравнил ее с "гибелью на войне от насморка".

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