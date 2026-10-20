'ПриватБанк' поднял цены на валюту: актуальный курс доллара и евро 20 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 20 октября, вырос на 10 копеек и составляет 45,25 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,00 гривны за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,65 гривны, а евро – по курсу 50,00 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник вырос на 20 копеек и составляет 45,25 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 26 копеек – до 51,02 гривны.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 20 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,00 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,53 гривны за один евро, то есть гривна просела на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 20 октября, вырос на 12 копеек и составляет 45,35 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,81 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 50,95 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,28 гривны за евро.

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