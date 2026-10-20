Россия превратила в руины украинско-немецкий завод, производивший бытовую химию

Компания "2К" занимается производством и дистрибуцией бытовой химии, косметики для волос и средств личной гигиены.

Россияне разрушили украинско-немецкое предприятие "2К", специализирующееся на производстве бытовой химии. Об этом сообщила сама компания.

"В результате российской атаки предприятие компании "2К" подверглось масштабным разрушениям! Повреждены производственные мощности, инфраструктура предприятия и офисные помещения", – написала "2К" в Instagram.

Никто из сотрудников компании в результате атаки не пострадал, в настоящее время продолжается оценка масштабов разрушений и нанесенного ущерба. В "2К" добавили, что работа предприятия временно приостановлена.

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Справка УНИАН. Компания "2К" работает в сфере производства бытовой химии, косметики для волос и средств личной гигиены. Компания обеспечивает полный цикл производства.

Продукция предприятия представлена как в Украине, так и за рубежом. Компания развивает собственный портфель торговых марок, в который входят Doctor Wash, Galax, Power De Luxe, Wash & Free, Family и Dallas.

Ассортимент охватывает широкий спектр товаров повседневного спроса: бесфосфатные средства для стирки и ухода за тканями, бытовые моющие и чистящие средства, шампуни, маски и кондиционеры для волос, продукцию для ухода и укладки волос, а также жидкое мыло.

Россия атакует торговые сети – другие новости

Ранее российские войска нанесли удар по главному логистическому центру сети супермаркетов "Файно Маркет". В результате российского удара логистический центр был полностью разрушен. Атака привела к гибели и ранениям сотрудников предприятия. Сейчас компания вынуждена перестраивать логистическую систему и искать альтернативные маршруты поставки продукции в свои магазины.

Сообщалось также, что в результате российских атак на логистический центр сети "Эпицентр" было уничтожено около 85% товаров, хранившихся на складе. В компании подчеркнули, что комплекс в Хмельницком оставался последним крупным неповрежденным логистическим объектом после разрушения двух других центров в Киеве и Киевской области.

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