Вашингтон до сих пор не знает, что задумал Путин.

Министр иностранных дел в 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Россия попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине в течение следующих двух лет. Сейчас же Кремль хочет исключить из переговоров по безопасности в Европе руководство ЕС.

Об этом говорится в публикации Европейской правды.

Экс-министр пишет, что переговоры между США, ЕС и Россией через тактику "не провоцировать" могут указывать на новый баланс между США и РФ".

"Вопрос для нас не только в том, будут ли достигнуты компромиссы по Украине и какие именно – оно в новой системе координат и приоритетов. Речь идет также о безопасности Запада и его имидж мирового игрока, хотя предотвратить российским военным операциям против Украины, безусловно, является приоритетом для него. Есть ли у всего Запада политическая воля не прибегать к компромиссам относительно нашего будущего ради достижения этой цели? Увидим в ближайшее время", - убежден дипломат.

Читайте такжеКанада отправила в Украину элитную группу спецназа-СМИКлимкин предполагает, что Путин хочет разрушить единство Евросоюза путем предоставления преференций отдельным странам и размещения новых видов вооружений в чувствительных локациях.

"Для Украины ответ будет тактическим, Кремль последовательно будет искать шанс для внутренней дестабилизации как повод для вмешательства. Москва последовательна в своих амбициях: речь идет не об отложении или задержке нашего продвижения на Запад, а о гарантированном возвращении Украины в свою зону влияния", - пишет Климкин.

Климкин считает, что украинское руководство, включая Верховную Раду, должны продемонстрировать "желание и способность стать историей успеха": "Что мы должны сделать с самого начала – это сказать, что любые решения относительно нас, приняты без нашего участия, не имеют шансов быть реализованными и лишены всяких шансов на поддержку украинским обществом. Ни в парламенте, ни на референдуме, ни в любой другой форме".

"Наши партнеры не до конца понимают эмоции украинцев, их нежелание идти на компромиссы с российским режимом и возможную волну эмоций в случае их даже обсуждения. Зато в Кремле это очень хорошо понимают. Следующие два года будут предельно сложными для Украины", - указывает дипломат.

Кремль, отмечает Климкин, использует момент для дестабилизации и разрушения Украины – ослабить Украину как минимум и как максимум развалить нас является главной мечтой Кремля, и именно в этом – основная опасность.

"Это опасность больше, чем немедленное массированное вторжение РФ", - отмечает Климкин.

Ошибки в последующие два года могут стоить дороже, чем в начале независимости, утверждает дипломат.

Угроза полномасштабного нападения РФ на Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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