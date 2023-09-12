Дипломат не видит, что сегодняшняя российская элита или российское население готовы воспринимать украинцев как равных.

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина или министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что они не исключают переговоров с Украиной, на данном этапе ни Россия, ни сам Путин не сменил фундаментальные цели в отношении этой страны.

Так в интервью УНИАН дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова Путина о том, что "если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть отменят указ Зеленского об их запрете".

"Мы понимаем эту войну как войну с Россией, а в Кремле ее понимают как войну с Вашингтоном и Западом. И так всегда было. Иначе, если думать что это война с нами, то почему она продолжается? Ее никому не объяснить ни в Москве, ни в каком-нибудь Ярославле. Поэтому Путин и Лавров постоянно говорят, что не исключают возможности переговоров. Но одновременно я не вижу, чтобы сегодняшняя Россия или Путин лично сменили свои фундаментальные цели в отношении нас. И вообще я не вижу, что сегодняшняя российская элита или российское население готовы воспринимать нас как равных", – подчеркнул дипломат.

Климкин отметил, что новая Россия возникнет, когда в российских элитах и среди российского населения появится простая мысль, что Украина – это "реальность, с которой нужно разговаривать на равных". Однако на данном этапе никто в России к этому не готов.

"Я думаю, что последним российским политиком, который – не знаю, на равных или не на равных, но, по крайней мере, симпатизировал Украине – был Борис Немцов. Никого после я в принципе не вижу и не помню, хотя Россией занимаюсь профессионально уже много-много лет", – добавил он.

Экс-министр иностранных дел подчеркнул, что Путин не сказал ничего нового. По мнению дипломата, диктатор "и дальше будет нас троллить".

"Ну, пусть троллит, раз ему кажется, что это российской аудитории заходит. С пропагандой у них все нормально, к сожалению. Пропаганда у них доведена почти до идеала и большую часть населения они очень четко держат под телевизором, под социальными сетями. Так что ничего нового, даже комментировать нечего. "Старые песни о главном", – резюмировал Климкин.

Переговоры с РФ: заявления украинских властей

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления Кремля о возможности возобновления переговоров с Россией, сказал, что невозможно прийти к компромиссу со лжецом. Он привел пример Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе в России – этот случай продемонстрировал, что происходит, когда кто-то заключает сделку с Путиным.

В свою очередь, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в переговорах с Москвой нет смысла. Он отметил, что Россия известна своей агрессией.

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