Председатель ГУР уверен, что говорить с открытыми убийцами нет смысла.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отказался комментировать возможность проведение мирных переговоров с Россией, но подчеркнул, что это не имеет смысла, поскольку Россия известна своей агрессией. Такую позицию он высказал во время интервью ТСН.

Отвечая на вопрос о мирных переговорах с Россией Буданов отметил, что воздержится от прямого ответа на это.

"Я воздерживаюсь от прямого ответа на заданные вами вопросы. Единственное что прокомментирую, говорить с открытыми убийцами нет смысла, потому что все, что они хотят - это тебя убить", - сказал он.

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Переговоры с Путиным

Как сообщал УНИАН, в интервью португальскому телеканалу RTP президент Украины Владимир Зеленский исключил любую возможность мирных переговоров непосредственно с Москвой. По его словам, диалог возможен только при условии, что "россияне начнут уважать наше право, право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

Там порой ООН начинает заигрывать с Путиным. Лаврову написали письмо с предложением возобновить работу "зернового коридора" в Черном море.

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