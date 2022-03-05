Уже вторую неделю подряд активистка посвящает свой страйк Украине.

Известная своими экспрессивными выступлениями и выпадами в адрес мировых лидеров шведская экоактивистка Грета Тунберг уже вторую неделю подряд выходит на протест с постерами "Stand with Ukraine".

В рамках протестов Friday for future, которые, обычно, посвящены глобальному потеплению и другим экологическим проблемам экоактивистка также протестует против войны в Украине, которую развязала РФ.

Прошлый раз, 25 февраля Тунберг провела протест под посольством РФ в Стокгольме.

Фото с акции она опубликовала в своем Instagram. "Рядом с российским посольством прямо сейчас. Вместе с Украиной", - подписала фото Тунберг. К активистке присоединилось еще несколько молодых людей, в руках которых были плакаты с надписями "Stand up with Ukraine" ("Встань вместе с Украиной").