Катастрофа произошла во время обычных полетов в ноябре 2021 года.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон не знал, что истребитель F-35 Королевских ВВС упал с авианосца, пока ему об этом не рассказала королева Елизавета II.

Бывший премьер-министр признал, что было "вдвойне неловко" узнать о катастрофическом инциденте от покойной королевы, но описал это как свидетельство того, насколько хорошо она была информирована, пишет The Telegraph.

В готовящихся мемуарах Unleashed, которые будут издаваться по частям, Джонсон сказал, что покойная королева "иногда умудрялась узнавать вещи до того, как меня информировали". Он отметил:

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"Это она рассказала мне, что у очень дорогого истребителя F-35 Королевских ВВС прорвало прокладку, и он упал с авианосца в воду, потому что кто-то оставил пластиковый поднос над воздухозаборником".

Катастрофа произошла во время обычных полетов в ноябре 2021 года.

На просочившемся в сеть видео было видно, как истребитель разгоняется по трапу полетной палубы HMS Queen Elizabeth, а пилот катапультировался. Затем самолет рухнул в Средиземное море.

После трехнедельных поисков, которые потребовали значительного международного сотрудничества, самолет был найден в "значительно больших частях", по словам представителя Министерства обороны в то время. Позже следователи посчитали, что пластиковый дождевик был оставлен и засосан в двигатель самолета.

Самолеты на борту эксплуатируются известной эскадрильей 617 "Dambusters" и ранее участвовали в ударах по остаткам так называемого Исламского государства в Ираке и Сирии.

В отрывке Джонсон также отдал должное покойной королеве за ее "глубокие личные знания, не только истории, но и людей, принимающих решения".

"Если я забывал имя битвы Георга II или покойного премьер-министра Замбии, она немедленно выкрикивала "Деттинген" или "Кеннет Каунда", как победитель викторины в пабе", - сказал он.

Джонсон вспомнил, что в день его официальной отставки они говорили о российском вторжении в Украину.

"Я упомянул о наших трудностях в убеждении наших индийских друзей занять более жесткую позицию в отношении россиян. Она вспомнила слова бывшего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, сказанные ей в 1950-х годах. Он сказал ей, что Индия всегда будет на стороне России, и что некоторые вещи никогда не изменятся. Они просто есть", - добавил он.

Позиция Джонсона по войне в Украине

Борис Джонсон раскритиковал Олафа Шольца, который подтвердил, что Берлин не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus из-за "большого риска эскалации".

"Нам определенно нужна поставка Taurus, бесспорно. Учитывая историю Германии можно понять Шольца, но сейчас необходимо занять четкую позицию на решающем этапе", - сказал Джонсон.

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