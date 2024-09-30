Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон не знал, что истребитель F-35 Королевских ВВС упал с авианосца, пока ему об этом не рассказала королева Елизавета II.
Бывший премьер-министр признал, что было "вдвойне неловко" узнать о катастрофическом инциденте от покойной королевы, но описал это как свидетельство того, насколько хорошо она была информирована, пишет The Telegraph.
В готовящихся мемуарах Unleashed, которые будут издаваться по частям, Джонсон сказал, что покойная королева "иногда умудрялась узнавать вещи до того, как меня информировали". Он отметил:
"Это она рассказала мне, что у очень дорогого истребителя F-35 Королевских ВВС прорвало прокладку, и он упал с авианосца в воду, потому что кто-то оставил пластиковый поднос над воздухозаборником".
Катастрофа произошла во время обычных полетов в ноябре 2021 года.
На просочившемся в сеть видео было видно, как истребитель разгоняется по трапу полетной палубы HMS Queen Elizabeth, а пилот катапультировался. Затем самолет рухнул в Средиземное море.
После трехнедельных поисков, которые потребовали значительного международного сотрудничества, самолет был найден в "значительно больших частях", по словам представителя Министерства обороны в то время. Позже следователи посчитали, что пластиковый дождевик был оставлен и засосан в двигатель самолета.
Самолеты на борту эксплуатируются известной эскадрильей 617 "Dambusters" и ранее участвовали в ударах по остаткам так называемого Исламского государства в Ираке и Сирии.
В отрывке Джонсон также отдал должное покойной королеве за ее "глубокие личные знания, не только истории, но и людей, принимающих решения".
"Если я забывал имя битвы Георга II или покойного премьер-министра Замбии, она немедленно выкрикивала "Деттинген" или "Кеннет Каунда", как победитель викторины в пабе", - сказал он.
Джонсон вспомнил, что в день его официальной отставки они говорили о российском вторжении в Украину.
"Я упомянул о наших трудностях в убеждении наших индийских друзей занять более жесткую позицию в отношении россиян. Она вспомнила слова бывшего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, сказанные ей в 1950-х годах. Он сказал ей, что Индия всегда будет на стороне России, и что некоторые вещи никогда не изменятся. Они просто есть", - добавил он.
Позиция Джонсона по войне в Украине
Борис Джонсон раскритиковал Олафа Шольца, который подтвердил, что Берлин не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus из-за "большого риска эскалации".
"Нам определенно нужна поставка Taurus, бесспорно. Учитывая историю Германии можно понять Шольца, но сейчас необходимо занять четкую позицию на решающем этапе", - сказал Джонсон.