Вопрос обсуждается с США.

Польша ведет переговоры о возможности производства противотанковых управляемых ракет Javelin.

Это обсуждалось на заседании Комитета национальной обороны Сената, пишет kresy.pl.

Заместитель директора Департамента оборонной политики Министерства национальной обороны Матеуш Шарошек представил картину сотрудничества с зарубежными партнерами в рамках государственной программы модернизации Вооруженных сил Польши.

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Он сообщил, что с американцами ведутся переговоры о возможности производства ПТРК Javelin в Польше.

"Польская сторона ведет переговоры, направленные на создание производственных мощностей этой системы в Польше", - сказал он.

Javelin на вооружении ВСУ

Этот американский переносной противотанковый ракетный комплекс предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.

Первые партии Javelin попали в Украину еще в 2018 году.

В марте Пентагон сообщил, что украинская армия установили рекорд в эффективности использования ПТРК Javelin. С начала полномасштабной войны военнослужащие сделали 112 выстрелов из "Джавелинов" – 100 из них попали в цель.

В августе Министерство обороны Украины "поблагодарило" Javelin за то, что он "поверил" в нас задолго до того, как это стало трендом.

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