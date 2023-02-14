Испания уже до конца недели примет украинских танкистов на обучение.

Испания заявила о желании провести обучение для 55 украинских танкистов и техников использованию танков Leopard, экипаж которого состоит из четырех человек.

Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес на заседании международной контактной группы по Украине в Брюсселе, пишет Speigel. Роблес уточнила, что украинские танкисты приедут в Испанию уже к концу этой недели.

Испания дала принципиальное согласие на поставку Украине танков, но еще не определилась сколько танков предоставить.

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Танки Leopard 2 для Украины

25 января власти Германии согласовали предоставление Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.

6 февраля украинские экипажи начали учения по эксплуатации этих танков. 8 февраля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первый батальон Leopard 2 прибудет в Украину в марте-апреле.

А сегодня стало известно, что Норвегия пожертвует для Украины восемь танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения. Также Минобороны Польши сообщило, когда эти танки отправит Украине.

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