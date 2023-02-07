Ожидается, что Дания сможет отправить в Украину "трехзначное количество" этих танков.

Дания присоединится к "танковой коалиции" и передаст Украине танки Leopard 1A5, которые больше не используется Вооруженными силами страны. Техника поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

Как сообщает DR.DK, перед отправкой в Украину списанные датские танки Leopard 1A5 должны быть очищены от пыли и приведены в готовность.

Издание отмечает, что речь идет о танках Leopard более старого производства. Они больше не входят в состав Вооруженных сил Дании. В 2010 году эти машины продали немецкой компании FFG, однако они до сих пор находятся в Дании.

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"Ожидается, что благодаря сотрудничеству можно будет доставить на боевые действия в Украине трехзначное количество старых немецких танков", – отмечает СМИ.

Танки Leopard для Украины: последние новости

7 февраля Бундестаг дал "зеленый свет" на реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для нужд ВСУ. Однако в ближайшие недели политики еще будут обсуждать вопросы финансирования ремонта старой техники.

Кроме того, федеральное правительство Германии ожидает "быстрые" поставки Украине боевых танков Leopard 2.

В то же время в Польшу прибыл первый танк Leopard 2, который Канада отправила Украине в рамках нового пакета военной помощи. Всего страна предоставит четыре таких танка.

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