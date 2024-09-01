Миллиардер вышел в свет в компании девушки, которая сопровождала его в поездках.

Миллиардер российского происхождения Павел Дуров впервые после задержания "засветился" в Париже.

Как сообщает издание ParisMatch, Дурова заметили в компании возлюбленной Юлии Вавиловой на Елисейских Полях. Основатель Telegram поселился в Париже.

Дуров находится под судебным надзором. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

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Задержание Павла Дурова - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как Дуров получил французское гражданство. Он, в частности, взял на себя полную ответственность за предоставление генеральному директору Telegram французского гражданства.

Признание Макрона состоялось через несколько дней после того, как представитель президента сообщил, что это было решение министерства иностранных дел.

На днях адвокат Дурова впервые прокомментировал задержание своего клиента. По словам Дэвида-Оливье Камински, "абсолютно абсурдно думать, что руководитель социальной сети может быть причастен к уголовным действиям, которые его не касаются ни прямо, ни косвенно".

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