По словам Вучича, Сербия продолжает свой путь к вступлению в Евросоюз.

Президент Сербии Александар Вучич отрицает свои тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, он не встречался и не разговаривал с Путиным по меньшей мере два с половиной года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сербский президент сказал, выступая на конференции Globsec в Праге, передает Radio Free Europe.

"Нет никаких обеих сторон. Мы на пути к ЕС. Да, у нас традиционно очень хорошие связи - и мы этого не скрываем, и я этого не стесняюсь - с Россией; так было всегда между сербами и русскими", - заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что недавно имел "замечательный" разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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"Никто в Европе не соглашается со мной в этом вопросе, но все в Европе понимают мою позицию", - подчеркнул он.

Вучич считает, что Сербия реализовала свою повестку дня роста и реформ "лучше, чем кто-либо другой".

Сербия - последние новости

Ранее в статье Financial Times рассказали, что Сербия налаживает тесные связи с командой Дональда Трампа, однако в то же время пытается придерживаться среднего курса в многополярном мире. В материале отмечается, что даже работая с США, Вучич развивает отношения с Китаем, а также поддерживает связь Сербии с Россией, хотя и преимущественно через посредников и держа президента РФ Владимира Путина на расстоянии.

Также издание FT заявило, что Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые в конце концов идут на оборону Украины. Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.

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