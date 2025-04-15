Удар по Сумах: Трамп заявил, что не будет наказывать Россию санкциями

Вместо этого он заявил, что уже наложил санкции на газопровод "Северный поток-2" и якобы остановил его.

Президент США Дональд Трамп не будет вводить санкции против РФ после кровавой атаки на Сумы, в результате чего погибло 35 человек. Об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

Отвечая на вопрос, накажут ли Россию санкциями за эту атаку, Трамп сказал, что уже наложил санкции на газопровод "Северный поток-2" и вроде бы остановил его.

"Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод, вероятно, самый большой в мире, который идет в Германию. И я остановил его", - заявил Трамп.

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Удар РФ по Сумах

Как сообщал УНИАН, 13 апреля утром в Вербное воскресенье российские захватчики совершили военное преступление и применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 для удара по центру города Сумы. Жертвами удара стали более 30 человек, среди погибших есть дети. Еще десятки людей пострадали.

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, удар нанесли российские 112 и 448 ракетные бригады с территории Воронежской области (населенный пункт Лиски) и Курской области (н.п. Леженьки).

В то же время, Трамп заявил, что удар по Сумам был ужасным, и что ему сказали, что "они совершили ошибку". В то же время, президент США не уточнил, кто именно совершил ошибку.

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