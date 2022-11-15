Президент подчеркнул, что чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты.

"Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты", - отметил Зеленский в своем обращении в конце 265-го дня войны.

Он подчеркнул, что бить ракетами по территории НАТО - это российский ракетный удар по коллективной безопасности.

"Это очень существенная эскалация. Надо действовать", - подчеркнул украинский президент.

Он обратился к гражданам Польши: "Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами – нет".

Он отметил, что Россия противопоставляет себя миру. "Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы ее остановить", - призвал Зеленский.

Российские ракеты упали в Польше: что известно

Сегодня, 15 ноября, по сообщениям СМИ, две российские ракеты упали на ферме в Польше, что в 65 км от границы с Украиной. Они попали в зерносушилки, погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

УНИАН подготовил подборку реакций мировых лидеров на удар по Польше.

15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры. "Укрэнерго" назвали этот период самым трудным в истории.