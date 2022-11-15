Страна рассматривает вариант созыва заседания НАТО.

Польские СМИ публикуют кадры, на которых армия страны начала передислокацию техники в Пшеводов, город, куда вечером 15 ноября упали две ракеты, в результате чего погибло двое граждан страны.

Польское правительство сообщило, что повышена боевая готовность некоторых воинских частей Польши. На месте взрыва работают спецслужбы.

Официальный представитель польского правительства Петр Мюллер говорит, что Варшава проверяет, нужно ли активировать статью 4 НАТО - созыв всех членов Альянса для консультации по вопросам безопасности. На брифинге он отметил, что другой информации в настоящий момент обнародовано не будет.

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Как сообщалось ранее, две ракеты упали в Люблинском воеводстве на ферме в Пшеводове, что в 65 км от границы с Украиной. В результате удара погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Одним из первых на инцидент отрегировал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнувший, что террор РФ не ограничивается границами Украины. Зеленский про ракеты в Польше сказал следующее:

"Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты"

Свои заявления также сделали лидеры трех балтийский стран - Латвии, Литвы и Эстонии, а министро обороны Чехии заявила, что даже если российский ракетный удар по Польше был ошибкой, "мы все примем это как эскалацию конфликта".

Известно, что по Статье 5 НАТО в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Однако советник Офиса президента Алексей Арестович выразил убежденность в том, что НАТО "спустит инцидент на тормозах". По его словам, жесткой реакции можно ожидать только в том случае, если окажется, что ракеты попали на территорию Польши намеренно. Во всех других случаях Альянс скорее всего примет решение об усилении защиты Украины, что выразится в дополнительных поставках оружия, включая системы ПВО.