Зеленский рассказал Дуде о текущем диалоге с американской стороной.

Президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому терпеть президента США Дональда Трампа и двигаться к переговорам.

"Мне звонил президент Зеленский. У нас был откровенный разговор после последних встреч с генералом Келлогом и других событий. Я передал ему, что мы постоянно верим, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке Соединенных Штатов", - написал он.

По его словам, в этой причине он предложил Зеленскому "оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом".

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"Я верю, что добрая воля и честность составляют основу стратегии переговоров США. Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир", - добавил Дуда.

В свою очередь Зеленский подтвердил разговор с польским лидером, сообщив:

"Мы глубоко ценим поддержку польского народа и никогда не забудем, как много Польша сделала для нашего общего будущего. Обсудили текущие события и будущие шаги. Наша общая цель остается четкой: защитить Украину и всю Европу от российской агрессии. Я также рассказал о текущем диалоге с американской стороной. Важно, чтобы Соединенные Штаты стояли рядом с нами. Прочный и длительный мир может быть достигнут только благодаря единству".

Заявления Трампа о Зеленском

Дональд Трамп заявил, что у Зеленского "нет козырей", и он "неважен на переговорах". Он также отметил, что Путин мог бы захватить всю Украину, "если бы захотел", и заявил, что именно поэтому Зеленскому следует стремиться к соглашениям с этим государством.

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