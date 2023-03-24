Он отметил, что только в посольстве США в Киеве за деньгами следят 45 сотрудников.

В Госдепартаменте США десятки сотрудников следят за расходованием денег на военную и финансовую помощь, предоставляемую Украине.

Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в Палате представителей Конгресса. Блинкен заверил конгрессменов, что он "серьезно, смертельно серьезно" относится к тому, чтобы деньги американских налогоплательщиков расходовались "правильно и надлежащим образом".

"Есть очень сильная система, которая позволяет убедиться, что деньги расходуются по назначению. 45 человек в нашем посольстве в Киеве, чья работа заключается в контроле за расходованием этих денег. В Пентагоне есть собственная команда, следящая за тем, чтобы поставляемое оружие не использовалось не по назначению", – пояснил он ситуацию.

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Также Блинкен рассказал о получении отчета от офиса Генерального инспектора о надзоре за расходованием денег в Украине и он "рад сообщить, что получены очень хорошие оценки".

Глава Госдепа отметил, что большая часть денег выделяется через программу Всемирного банка, "которая дает их только по квитанции за санкционированные рекомендованные расходы", также есть сторонние валидаторы, "включая, например, бухгалтерскую фирму Deloitte, которая работает с Минфином".

Кроме того Блинкен, заявил об убеждении, что украинский президент Владимир Зеленский серьезно относится к тому, чтобы американские деньги и другие деньги расходовались правильно. "Он уволил несколько высокопоставленных чиновников в различных министерствах, потому что был обеспокоен либо коррупцией, либо неадекватным управлением. Для меня это доказательство, что он не только на словах, но и принимает меры, чтобы убедиться, что наши деньги тратятся правильно", – высказал мнение Блинкен.

Помощь США Украине

США с первых дней войны масштабно поддерживают Украину. Они являются лидерами по объему оказанной помощи.

Белый дом постоянно выделяет Украине пакеты военной помощи, в которые входит современное оружие.

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