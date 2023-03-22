Энтони Блинкен сказал, что бюджет содержит "предложения по новым инновационным инвестициям, чтобы превзойти Китай в конкурентной борьбе".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил сенаторам, что Госдепартаменту нужен полный бюджетный запрос для противодействия "непосредственной острой угрозе, исходящей от российской автократии и агрессии" и "долгосрочному вызову со стороны Китайской Народной Республики".

Как пишет Bloomberg, сенаторы заявили, что 11% увеличение бюджета, которое требуется для министерства и Агентства США по международному развитию, будет непростой задачей, особенно в Палате представителей, возглавляемой республиканцами.

"Я не думаю, что рынок выдержит это", - сказал Блинкену сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины, предложив отдельное прямое финансирование усилий, направленных на сдерживание Китая.

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Государственный департамент ищет около 63 миллиардов долларов в 2024 финансовом году, что составляет менее 10% от запроса Пентагона на 842 миллиарда долларов.

Выступление Блинкена перед подкомитетом Сената по ассигнованиям открыло раунд выступлений высокопоставленного американского дипломата перед законодателями в защиту политики администрации Байдена.

"Этот бюджет обеспечит нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом", - сказал Блинкен.

Блинкен сказал, что бюджет содержит "предложения по новым инновационным инвестициям, чтобы превзойти Китай в конкурентной борьбе, в том числе за счет расширения нашего присутствия в регионе и обеспечения того, что мы и наши собратья-демократы можем предложить, включая морскую безопасность, наблюдение за болезнями, инфраструктуру экологически чистой энергии, цифровые технологии".

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