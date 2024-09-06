По словам министра обороны США, новая помощь поступит в Украину в соответствии со "скоростью войны".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи по безопасности на сумму 250 миллионов долларов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24"), которое проходит на авиабазе в Германии.

"Я рад сообщить, что президент Байден объявит сегодня дополнительный пакет помощи по безопасности на сумму 250 миллионов долларов для Украины", - заявил Остин.

В частности, по его словам, новый пакет помощи в сфере безопасности будет способствовать усилению возможностей для удовлетворения потребностей Украины.

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Министр обороны США также заверил, что новая помощь поступит в Украину в соответствии со "скоростью войны".

Также Остин сообщил, что после предыдущего заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось в июне, Соединенные Штаты обязались предоставить Украине помощь по безопасности на сумму более 4 миллиардов долларов.

Оружие для Украины - новости

Накануне Дня Независимости Украины президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи. В него в частности вошли противовоздушное оружие и боеприпасы; боеприпасы к HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм; противотанковые ракеты Javelin, AT-4 и TOW; патроны для стрелкового оружия.

Ранее сегодня Минобороны Великобритании объявило о передаче Украине 650 легких многоцелевых ракет на более 200 миллионов долларов, поставки должны начаться до конца года.

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