Отмечается, что близится крайний срок для использования денег - 30 сентября.

Администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы разрешить использовать 6 миллиардов долларов военной помощи Украине до крайнего срока 30 сентября, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что эта работа проводится в момент высокого риска для украинских войск, которые продвигаются в Курской области России.

Указывается, что президентские полномочия по изъятию вооружений (PDA), ключевой компонент пакета помощи Украине на сумму 61 ​​миллиард долларов, принятый в апреле, позволяет Байдену передавать оборонные товары и услуги по американским запасам в ответ на чрезвычайные ситуации. Reuters напомнил, что PDA являлся основным механизмом, который администрация Байдена использовала для поставок оружия в Украину.

Видео дня

Вместе с тем, как пишет издание, большая часть из 7,8 миллиарда долларов, предусмотренных законопроектом, не была использована, и это заставляет чиновников сейчас искать способ сохранить оставшиеся 6 миллиардов долларов, поскольку близится крайний срок для их использования - 30 сентября, конец финансового года.

По словам источников, Государственный департамент надеется включить продление полномочий в Постоянную резолюцию – краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах. Предполагается, что Сенат и Палата представителей должны принять его в этом месяце.

Отмечается, что решение будет найдено, "учитывая сильную двухпартийную поддержку помощи Украине". И пока продолжаются переговоры, администрация рассматривает запасной план, согласно которому Государственный департамент сделает существенное заявление о помощи до 30 сентября, добавили в издании.

Новый пакет помощи США - что сообшалось

Напомним, 23 августа президент США Джо Байден объявил о передаче Украине нового пакета американской военной помощи. Он включает: противодроновое оружие и боеприпасы; боеприпасы к HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм; противотанковые ракеты Javelin, AT-4 и TOW; патроны для стрелкового оружия; автомобили скорой помощи HMMWV; медицинское оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: