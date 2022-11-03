Соединенные Штаты Америки будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени.
В частности, американский контигент будет оставаться в Польше и других странах НАТО, заявил президент США Джо Байден.
"Они будут там длительное время", – подчеркнул глава Белого дома.
Соединенные Штаты Америки одобрили развертывание дополнительных войск в Восточной Европе в начале февраля.
Войска США в Европе
2 ноября 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что дополнительные войска США, развернутые в связи с российским вторжением в Украину, останутся в Польше по меньшей мере в обозримом будущем. Он добавил, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга НАТО.
Известно, что в феврале 2022 года президент США Джо Байден поручил направить дополнительно 3000 американских военных в Польшу. Они должны были стать на службу рядом с 8 500 военными США, которые уже находились в состоянии боевой готовности на восточном фланге НАТО.