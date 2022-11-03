В частности, дополнительные войска США будут оставаться в Польше.

Соединенные Штаты Америки будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени.

В частности, американский контигент будет оставаться в Польше и других странах НАТО, заявил президент США Джо Байден.

"Они будут там длительное время", – подчеркнул глава Белого дома.

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Соединенные Штаты Америки одобрили развертывание дополнительных войск в Восточной Европе в начале февраля.

Войска США в Европе

2 ноября 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что дополнительные войска США, развернутые в связи с российским вторжением в Украину, останутся в Польше по меньшей мере в обозримом будущем. Он добавил, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга НАТО.

Известно, что в феврале 2022 года президент США Джо Байден поручил направить дополнительно 3000 американских военных в Польшу. Они должны были стать на службу рядом с 8 500 военными США, которые уже находились в состоянии боевой готовности на восточном фланге НАТО.

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