США одобрили развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе в начале февраля.

Дополнительные войска США, развернутые в связи с российским вторжением в Украину, останутся в Польше по меньшей мере в обозримом будущем.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на виртуальном брифинге, пишет "Польское радио".

Кирби подчеркнул приверженность США статье 5 Североатлантического пакта. Он добавил, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга.

Видео дня

"Именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военных в Европу, и теперь мы ввели процедуру, по которой они могут оставаться там на ротационной основе по крайней мере в обозримом будущем", – сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, это было ответом на изменения ландшафта безопасности в Европе. В частности, Кирби акцентировал, что Беларусь поддерживала, обеспечивала и принимала российские войска еще до начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Развертывание дополнительных сил в Польше

Как писал УНИАН, в начале февраля, за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину, США одобрили развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Как говорили американские чиновники, это демонстрация поддержки союзников в НАТО, которые чувствуют угрозу в связи с военными действиями России вблизи Украины. 5 февраля в Польше приземлился первый самолет с американскими солдатами.

В июне президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского воинского контингента в Европе.

Также стало известно об историческом решении США – в Польше разместили американский военный штаб.

Впоследствии Пентагон развернул в Польше центр "дистанционного ремонта" вооружения и военной техники, которую США передает Украине. В частности, здесь ремонтируют M777, Javelin и HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: