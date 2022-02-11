Дополнительные 3000 американских военных будут в Польше уже на следующей неделе.

Президент США Джо Байден дал поручение направить дополнительно 3000 американских военных США в Польшу.

Об этом сообщает "Радио свобода".

В Пентагоне проинформировали, что войска должны быть на месте "в начале следующей недели".

Этих 3000 военных направят в Европу в дополнение к 8 500 военным США, которые уже находятся в состоянии боевой готовности на восточном фланге НАТО.

"В целом, эти 5000 дополнительных военнослужащих являются высокомобильными и гибкими силами, способными выполнять несколько задач. Их разворачивают, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против восточного фланга НАТО, тренироваться с силами принимающей страны и способствовать широкому спектру непредвиденных обстоятельств", - сказано в заявлении Пентагона.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с лидерами других государств, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководством Евросоюза.

На встрече обсудили продолжение наращивания военных сил России у Украины и последствия таких действий для европейской и международной безопасности.